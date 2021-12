História de Luiz Caldas será transformada em filme

A biografia artística do cantor e compositor baiano Luiz Caldas será transformada em filme documentário. O anúncio foi feito pela produtora Lili Bandeira durante a exibição do filme "Futuro do Pretérito: Tropicalismo Now", em Gramado (RS).

O artista, que esteve na cidade para a apresentação do filme dirigido por Ninho Moraes e Francisco César Filho, é um dos atores da trama. Além de atuar interpretando ele mesmo, Luiz também canta uma música do músico Gilberto Gil.

Segundo a assessoria do baiano, o cantor ficou feliz com a notícia, dada durante o Festival de Cinema de Gramado. "É prova que as pessoas de outros estados reconhecerem meu valor para a música brasileira", disse o cantor por meio da assessoria. O filme biográfico ainda não tem data para ser gravado nem nome definido.

