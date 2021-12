História da Axé Music: Olodum

Integrantes: Mateus Vidal, Satyra Carvalho, Lázaro Araújo e Nacional. Jau, Pierre Onassis e Tonho Matéria já fizeram parte da banda.



Surgimento: Em 25 de abril de 1979



Principais sucessos: 'Deusa do Amor', 'Protesto Olodum', 'Rosa', 'Requebra' e 'Faraó'



Bloco que já puxou: Olodum



Momento Marcante nos 30 anos da axé: "As parcerias com grandes nomes da música nacional e internacional, como Michael Jackson, Linton Kesey Johnson, Paul Simon, Julian Marley, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Xuxa, Tim Maia, dentre outros", afirma João Jorge, diretor do Olodum

