História da axé music: Margareth Menezes

Nome: Margareth Menezes da Purificação Costa

Nascimento: 13 de outubro de 1962 (52 anos)

Principais sucessos: 'Dandalunda', 'Elegibô', 'Toté De Maingá', 'Madagascar Olodum', 'Sou Faraó', 'Saudação ao Caboclo' e 'Maimbê Dandá'

Blocos que já puxou: Simpatia é Quase Amor, Panela Vazia, Os Mascarados e Cordão Cultural AfroPop

Momento Marcante nos 30 anos da axé: "O Carnaval sempre foi muito mágico para mim, participando dele como artista ou não. E lá no comecinho de minha carreira, em 1988 - quando ninguém sabia quem eu era, praticamente -, aconteceu uma coisa interessante que me marcou bastante. Eu iria puxar um trio independente a partir da subida da praça Castro Alves. Então, foi aquela expectativa, aquela preparação (voz, figurino, maquiagem...). Na hora 'H', ali bem na subida da praça, o trio quebrou. Poxa vida! Não havia nada que fizesse aquele caminhão andar ou tocar. Foi extremamente decepcionante. Voltei para casa - na época, no Dois de Julho - frustrada. No dia seguinte, bem à vontade, fui assistir ao desfile de Armandinho, Dodô e Osmar, também na Castro Alves. Supreendentemente, Armandinho me reconheceu e me chamou para o trio. Me convidou para cantar e cantei algumas canções. Foi um arerê! Saiu em tudo quanto é jornal, TV, rádio. Fiquei felicíssima! Foi um impulso muito bacana para a minha carreira".

