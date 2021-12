História da Axé Music: Daniela Mercury

Daniela Mercuri de Almeida Verçosa



Nascimento: 28 de julho de 1965 (49 anos)



Principais sucessos: 'O Canto da Cidade', 'Swing da Cor', 'Música de Rua', 'Rapunzel', 'Nobre Vagabundo', 'Ilê Pérola Negra', 'O mais Belo dos Belos', 'Maimbê', 'Oyá por Nós', 'À Primeira Vista' e 'Olha o Gandhy Aê'



Blocos que já puxou: Internacionais, Eva, Me Abraça, Cocobambu e Crocodilo



Momento Marcante nos 30 anos da axé: "Para mim, foi quando saí com o trio eletrônico no ano 2000. Foi uma sensação radical. Parecia que eu estava começando minha carreira de novo", diz ela, que é chamada de rainha do ritmo

