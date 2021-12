História da Axé Music: Cid Guerreiro

Cid Eduardo Meireles

Nascimento

4 de novembro de 1959 (55 anos)

Principais sucessos

'Dança do Bambolê', 'Te Futaco' e 'Pirata e Sereia'. Como compositor, Cid Guerreiro fez o hit 'Ilariê', que ele escreveu para o terceiro disco de Xuxa. O trabalho entrou para o Guiness Book como o disco infantil mais vendido.

Blocos que já puxou

Tiet Vips, os Internacionais e trios independentes.

Momento marcante nos 30 anos do axé

"Acho que ainda hoje é o recorde de dias que eu cantei no Carnaval. Início dos anos 90 e - depois de seis dias de Carnaval -, na terça-feira, por volta das 20h, participamos do encontro dos trios na praça Castro Alves. Quando chegou às 6h da manhã, vi que tinha muita gente com todo o gás. Então, decidimos puxar o trio até o Farol do Barra. Quando chegamos lá, às 7h30 da manhã, entramos ao vivo na TV. Convidei o pessoal de casa para continuar o Carnaval com a gente. Dois músicos desmaiaram e eu perguntei se alguém do público queria subir para tocar teclado e percussão e continuamos arrastando até o Morro do Cristo. Só acabou às 15h da Quarta-feira de Cinzas. Hoje, eu tenho o maior trio do mundo: 'o Pai, o Filho e o Espírito Santo'".

