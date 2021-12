História da Axé Music: Banda Reflexu's

A banda Reflexu's foi um dos maiores sucessos da axé music.

Integrantes: Na formação original, o grupo era composto por Marinez, Julinho Cavalcanti e Marquinhos, nos vocais. Músicos: Ronaldo, Washington, Ubiratan (Bira), Ednilson, Abílio e Wilson Pedro. Em 2015, a banda voltou com nova formação e Patrícia Villar tornou-se a vocalista.

Surgimento: Em 1986, como Raízes do Sol

Principais sucessos: 'Madagascar Olodum', 'Alfabeto do Negão' e 'Canto Para o Senegal'

Blocos que já puxou: Cartão Postal e Kayala

Momento marcante nos 30 anos do axé: A Reflexu's foi a primeira banda baiana a se apresentar no Canecão (RJ), uma das casas de shows mais importantes do Brasil. Em seguida, o grupo conquistou cinco discos de ouro, seis de platina e um de diamante e fez carreira internacional, gravando em outros países como Venezuela, Canadá e França.

