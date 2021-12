História da Axé Music: BamdaMel

A Bamdamel é das banda baiana de axé music precursoras do estilo musical no Brasil. Formada em 1984, o grupo fez sucesso nas décadas de 80 e 90.

Integrantes: Na primeira formação, o grupo era liderado por Boock Jones e as irmãs Janete e Jaciara Dantas (esta última morreu em 2002). A segunda formação foi a que durou mais tempo e fez mais sucesso. Os integrantes eram Márcia Short, Robson e Alobened Airam (nos vocais), além dos músicos Jailton Dantas, Dito Régis, Guto Guitar, Orlando Costa, Dal Batera e Fernando Padre. Em 2013, a banda voltou a realizar shows e tem Alobened e Joka Ribeiro nos vocais.

Surgimento: Em 1984, a partir do sucesso do trio que tinha o mesmo nome do grupo.

Principais sucessos: 'Prefixo de Verão', 'Baianidade Nagô', 'Crença e Fé', 'Festa na Bahia', 'Faraó' e 'Em Você Tudo é Lindo'.

Blocos que já puxou: Mel e Melomania.

Momento Marcante nos 30 anos da axé: "Nossas participações nos festivais internacionais de música na Europa, Estados Unidos e Japão. Além disso, há o fato de ser uma das bandas precursoras da axé music", afirma Alberto Silva, empresário do grupo.

