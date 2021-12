História da Axé Music: Asa de Águia

Integrantes: Durval Lelys (vocal/guitarra), Radi Santos Queiroz (bateria), Ricardo Ferraro "Rambo" (teclados) e Ubajara Carvalho (percussão). Em 2014, houve um racha na banda e o nome Asa de Águia não está sendo mais usado. O vocalista Durval Lelys segue em carreira solo.

Surgimento: Foi formada em 1987, mas, antes, os integrantes passearam por outras bandas e estilos. O rock'n'roll era a batida predominante entre os músicos. Daí o motivo de o Asa de Águia sempre misturar ritmos em suas canções.

Principais sucessos: 'Com Amor', 'Não Tem Lua', 'Cocobambu', 'Xô Satanás', 'A Dança da Tartaruga', 'Bota pra Ferver' e 'Dança do Vampiro'.

Blocos que já puxou: Internacionais, Crocodilo, Eva, Me Abraça e Cocobambu.

Momento marcante nos 30 anos da axé: Em 1988, o primeiro sucesso da banda, 'Bota pra Ferver', foi rejeitada nas rádios por ter uma pegada muito rock'n'roll. Só depois de entrar na programação da extinta rádio Aratu virou hit. Neste mesmo ano, o grupo realizava seus ensaios na casa de veraneio da família Lelis, no Jardim Armação, em Salvador. Foram sete shows gratuitos. O período da Mansão da Águia (hoje Groove Studio) foi o grande ponto de partida para a decolagem do Asa. A partir daí, surgiram as propostas de shows, gravações e discos.

