Henry Cavill mostra treino que lhe deu o corpo do Superman

Para ter o corpo de um super-herói, Henry Cavill teve que trabalhar pesado. O ator britânico mostrou aos fãs parte do treino que teve que adotar para conquistar a boa forma necessária para interpretar o Superman no filme Homem de Aço, que estreia no Brasil em 12 de julho. Com o físico que o galã anda exibindo, fica difícil de acreditar na revelação que ele fez recentemente, de que sofria bullying na infância por ser gordinho.

Para dar as dicas, Cavill gravou um vídeo (assista abaixo), em que aparece sem camisa e fazendo os exercícios que lhe deram seus músculos.

Cavill ainda falou sobre a importância do seu treinador, Mark Twight, por ajudá-lo a conseguir a condição física ideal para o filme. "Mark Twight é provavelmente uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Ele abriu os meus olhos para ver além do que eu pensava que eram os meus limites. Ele é verdadeiramente um homem notável", declarou o ator.



<VIDEO ID=1333763/>

