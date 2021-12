Henri Castelli fotografa filha com mãe de santo e irrita ex

O ator Henri Castelli começou uma discussão sobre tolerância religiosa nas redes sociais ao publicar, no último domingo, 10, uma foto da filha, Maria Eduarda, vestida de baiana no colo da mãe de santo Neide. A mãe da pequena Maria, a assessora de imprensa Juliana Despirito, não gostou da associação da filha ao candomblé e usou sua conta no Instagram para desabafar.

Na legenda da foto, Henri falou do afeto entre a filha e a mãe de santo. "Muita energia boa e muito amor no coração com sua vovó preta, como ela mesma chama a 'netinha' meu copinho de leite .. Eu que infelizmente não tive a alegria nessa vida de ter um vovó viva , ela ainda tem uma a mais de alma. @maeneide", disse ele.

Muita energia boa e muito amor no coração com Sua Vovó preta , como ela mesma chama a 'netinha ' meu Copinho de leite .. Eu q infelizmente não tive a alegria nessa vida de ter um Vovó viva , ela ainda tem uma a mais de alma . @maeneide 🙌🙌❤️❤️ Uma foto publicada por Henri Castelli (@henricastelli) em Mai 9, 2015 às 7:42 PDT

Juliana publicou uma foto contendo um texto onde desabafou sobre o caso. "Minha filha foi presente de Deus... Ela não pertence a nenhum outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus! Ao invés de falar de amor e bondade, seja de verdade! Pare de fingir o que você não é! Não adianta ser bonito por fora quando é escuridão por dentro! Eu sou mãe e sou eu que cuido", diz o texto feito pela assessora.

A ex de Henri acrescentou uma legenda à foto após algumas críticas de seguidores que se sentiram ofendidos pela forma como ela se referiu ao fato. "#desabafo #chegadefarsa #chegadementira #aquinãoentramacumba PS: para quem se sentiu desrespeitado pela religião esta não foi a intenção. Minha filha qd crescer vai poder escolher o q faz ela feliz! So não acho certo eu ver minha filha vestida de mãe de santo sem ter idade e discernimento das coisas. Se desabafei aqui é pq sou feita de carne e osso e tive os meus motivos! Como mãe me senti muito desrespeitada", afirmou.

#desabafo #chegadefarsa #chegadementira #aquinaoentramacumba ps: para quem se sentiu desrespeitado pela religião esta não foi a intenção. Minha filha qd crescer vai poder escolher o q faz ela feliz! So não acho certo eu ver minha filha vestida de mãe de santo sem ter idade e discernimento das coisas. Se desabafei aqui é pq sou feita de carne e osso e tive os meus motivos! Como mãe me senti muito desrespeitada.💋✌️ Uma foto publicada por Juliana Despirito (@judespirito) em Mai 9, 2015 às 10:41 PDT

As publicações estão gerando uma forte discussão de cunho religioso entre os seguidores dos dois. Alguns em defesa da mãe, outros em defesa do pai.

