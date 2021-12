Helen Ganzarolli descobre puladas de cerca de Eduardo Costa

Helen Ganzarolli, que é apresentadora do SBT, está inconformada depois de ter descoberto que o amado, o sertanejo Eduardo Costa, a traía. E o maior: com várias mulheres ao mesmo tempo.

A pulada de cerca foi descoberta após a morena de olhos azuis ter pegado o celular do namorado e visto as inúmeras mensagens que Costa recebia e mandava. Algumas até com pedidos de casamento.

Agora, pelo visto, o rapaz tenta reconquistar a moça, que, aparentemente, não quer saber mais do mulherengo. Tadinha!

