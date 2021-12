Hebe perdeu processo pra mulher de Chitãozinho

Poucos dias antes de morrer, Hebe Camargo foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 186 mil de indenização à mulher de Chitãozinho, Márcia Regina Alves. Com a morte de Hebe, o valor poderá ser abatido de sua herança, mas ainda cabe recurso.

A loira foi condenada por comentários que fez em seu programa, no fim de 2000, sobre a separação do cantor da sua então mulher Adenair, para namorar Márcia, ex-dançarina do Banana Split. Hebe teria insinuado que Márcia era prostituta.

