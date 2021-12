Hebe Camargo posta foto com Glória Pires em hospital

Na tarde deste sábado, 18, a apresentadora Hebe Camargo postou no Twitter uma foto em que recebe a visita da atriz Glória Pires. "Olha, gente, a honra que acabei de receber, minha querida Glorinha. Fiquei sem fôlego, Glória Pires, uma grande mulher e um grande talento ", escreveu a apresentadora.

Na imagem, ela aparece com as madeixas mais curtas e disse, em um dos posts da rede social, que não vai precisar mais usar peruca.



Hebe segue no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde foi internada na terça-feira, 14. De acordo com a revista Veja, ela está em tratamento de suporte nutricional e metabólico, e não tem previsão de alta.



Na sexta-feira, 17, Hebe usou a rede social para avisar seus fãs de que estava bem de saúde. "Pessoinhas queridas, passei aqui para agradecer tantas mensagens carinhosas que estou recebendo e para dizer para vocês que estou bem", avisou.



É a quarta vez que Hebe é internada neste ano. Em março, a apresentadora se submeteu a uma cirurgia para retirar um tumor na alça do intestino. Em nova cirurgia realizada em junho, ela extirpou a vesícula. No mês seguinte, voltou ao hospital para fazer alguns exames.

adblock ativo