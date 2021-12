Harrison Ford visita municípios de Caravelas e Prado

O ator norte-americano Harrison Ford deve desembarcar nos municípios baianos de Caravelas e Prado nesta sexta-feira, 22, para conhecer o trabalho desenvolvido pela ONG Conservação Internacional (CI-Brasil).

O ator, que ficou mundialmente conhecido através dos papéis que interpretou no cinema - em filmes como Indiana Jones e Star Wars -, chegou ao Brasil no sábado de Carnaval e já passou pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Harrison deve ainda visitar o arquipélago de Abrolhos e a praia de Corumbau, em Prado.

