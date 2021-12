Harmonia toca na edição de 15 anos do Muquifest

O Harmonia do Samba é uma das atrações do Muquifest Prime, que acontecerá em 22 de setembro, na Área Verde do Wetn´ Wild, reunindo ainda atrações como Psirico, Léo Santana e Parangolé e a banda Duas Medidas. Este será o primeiro show do Harmonia após a gravação do DVD em comemoração aos 20 anos da banda de pagode capitaneada pelo vocalista Xanddy.

Em paralelo a se preparar para o Muquifest, o Harmonia está na expectativa para o Réveillon do grupo, em Guarajuba, que terá uma segunda edição, e para os ensaios de Verão. Segundo Xanddy, a banda reeditará na próxima alta estação A Melhor Segunda Feira do Mundo, ensaios onde recebe convidados especiais e que serve de aquecimento para o Carnaval.

Considerado um "esquenta" para a chegada do Verão, O Muquifest, acredita Xanddy, já tem tradição no calendário de festas de Salvador, pois já acontece há 15 anos. Para o palco do evento, o Harmonia vai levar sucessos como Comando, Quebrou a Cara e Swing Sangue Bom. A banda também vai mostrar hits mais contemporâneos e que fizeram parte da gravação do DVD de 20 anos.

