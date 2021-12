Harmonia embarca para os Estados Unidos para série de shows

Os meninos do Harmonia do Samba estão de malas prontas em direção aos Estados Unidos. Eles embarcam nesta quinta-feira (20) e começaram a se apresentar em São Francisco. Depois, fazem show em Pompano Beach, Bleecker Street - New York e Revere. Xanddy, líder da banda, e os demais músicos prometem mostrar por lá o melhor do pagode baiano.

