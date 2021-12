Harmonia do Samba volta a puxar As Muquiranas

A banda Harmonia do Samba, liderada pelo cantor Xanddy, vai voltar a puxar o bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador em 2014.

A diretoria da atração confirmou o retorno do grupo e adiantou que o Harmonia ficará responsável por animar o tradicional bloco de travestidos no sábado. Na segunda e na terça, a folia fica por conta das bandas Psirico e Parangolé, respectivamente.

No ano que vem, o bloco sairá com o tema "As Mosqueteiras" e já iniciou a venda das fantasias. Os interessados em comprar, basta se dirigir a sede do bloco localizada no Campo Grande.

