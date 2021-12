Harmonia do Samba se prepara para lançar nova música

O Harmonia do Samba está com todo o gás quando o assunto é trabalho. A banda, que recentemente gravou o DVD de 20 anos de carreira, já está na expectativa do lançamento da nova música de trabalho, Nova Paradinha, que chega às principais rádios do País no dia 3 de setembro.

A canção, que promete virar hit do verão baiano, é uma nova versão da conhecida Nossa Paradinha. Ela ganhou novos arranjos e melodia que, segundo Xanddy, promete surpreender os fãs.

"Se reinventar não é uma tarefa fácil e reformular uma canção, trazendo uma roupagem nova, mantendo o seu gingado, é algo que exige um cuidado especial. Acho que conseguimos unir tudo isso e o ritmo ficou bem legal", conta Xanddy.

Nova Paradinha faz parte do álbum Harmonia do Samba 20 anos, que será lançado em dezembro. Composto por 21 faixas, o disco traz seis canções inéditas, regravações de músicas que marcaram a trajetória do grupo, além de participações especiais.

Réveillon - O Harmonia do Samba também já está no clima do Réveillon. Apesar de ainda está nos preparativos, o grupo já garante presença no O Melhor Réveillon do Mundo, em Guarajuba, litoral norte da Bahia.

