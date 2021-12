Harmonia do Samba se apresenta em festival na Itália

Depois da maratona de ensaios no Rio de Janeiro, o Harmonia do Samba se prepara para fazer uma apresentação na Europa nesta sexta-feira (3). Comandada pelo cantor Xanddy, a banda baiana será uma das atrações do Festival Latino Americano de Milão, na Itália. Essa será a terceira vez que o grupo faz show no evento, considerado um dos maiores de música latina do velho continente.

adblock ativo