Harmonia do Samba recebe Pablo e É o Tchan em ensaio

O cantor Pablo e a banda É o Tchan são os convidados do Harmonia do Samba para a Melhor Segunda-feira do Mundo, segunda, 20, às 21h, no Wet´n Wild. Eles vão fazer participações especiais no show da banda comandada por Xanddy.

Antes do Harmonia subir no palco, quem vai embalar a noite é o grupo Raça Negra, que apresenta o repertório do CD/DVD Raça Negra e Amigos, com canções como Tentando, Maravilha e Bonita Paixão. Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote).

