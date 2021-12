Harmonia do Samba não puxará mais o bloco As Muquiranas

O Harmonia do Samba não irá mais desfilar no bloco As Muquiranas no Carnaval de 2016 e também nos próximos anos. A novidade foi publicada pelo próprio Xanddy, através das redes sociais, nesta quarta-feira, 18.

"No ‪#‎Carnaval2015‬ fizemos umas das melhores apresentações no bloco As Muquiranas, na nossa opinião! 50 anos do bloco, ano comemorativo e especial, não teria ano mais perfeito para uma despedida!", escreveu o cantor.

Xanddy fez questão de esclarecer que a medida não envolve questões financeiras nem desentendimentos com o bloco ou direção, mas sim com novos caminhos e objetivos da banda. "Aos maldosos e insensíveis, ressalto que essa decisão não está sendo tomada por motivos de desentendimento nem com o bloco e nem com a família Paganelli", afirmou.

O cantor ressaltou, ainda, o carinho e gratidão pela família Paganelli e pela oportunidade de puxar o bloco durante oito anos: "O sentimento é de gratidão e agora ficará a ‪#‎saudade‬", disse Xanddy.

Apesar da despedida, Xanddy também não descartou a possibilidade de um dia retornar As Muquiranas. "Não descartamos, no entanto, a possibilidade de um dia retonar a puxar As Muquiranas sendo da vontade de todos, é claro!", declarou o pagodeiro.

adblock ativo