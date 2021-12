O Harmonia do Samba lançou, nesta terça-feira, 3, a música A Nova Paradinha, canção que era conhecida como Nossa Paradinha, um dos primeiros sucessos do grupo. Xanddy é o autor da canção, ao lado de Bimba, Filipe Escandurras e Magno Sant´ana.

A música também ganhou um clipe feito com imagens do DVD Harmonia do Samba 20 anos. Confira abaixo:

Da Redação Harmonia do Samba lança releitura de hit da banda. Confira!

Acompanhe com a letra:

Eu quero ver

Você me acompanhar

E vai fazer

Tudo que eu mandar, diga ê



Isso porque?

Eu sou da Bahia

Isso porque?

Swingueira do Harmonia

Isso porque?

Eu não como nada e topo qualquer parada



Agora bote a mão lá frente

E no agachadinho comece a mandar



A Paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha

A paradinha dinha, dinha, dinha, dinha, dinha

A Paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha

A paradinha dinha, dinha, dinha, dinha, dinha



Agora desce (na tremedeira)

Agora sobe (faz a quebradeira) (2x)

