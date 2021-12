Harmonia do Samba homenageia o samba em 2014

O samba será o grande homenageado da temporada 2014 da Melhor Segunda-feira do Mundo, o tradicional ensaio semanal do Harmonia do Samba no Wet´n Wild. Com o nome Só Vai Dar Samba, a festa vai receber, a cada semana, um sambista para fazer o show de abertura.

O Harmonia promete trazer grandes nomes do ritmo para a temporada, que começa no dia 6 de janeiro. Os ingressos para o passaporte - com direito aos sete shows da temporada - já estão à venda e custam R$ 245 (pista) e R$ 455 (camarote).

