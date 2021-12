Harmonia do Samba embarca em turnê pelos EUA

O Harmonia do Samba está com moral mesmo. Entre os dias 22 e 24 de maio, a banda comandada por Xanddy, vai fazer três shows nos Estados Unidos: em Fort Lauderdale, na Flórida, em New Jersy e em Boston.

Para as ocasiões, o grupo garante um repertório exclusivo com músicas que marcaram os vinte anos de banda a exemplo de "Vem Neném" e "Agachadinho" e canções mais atuais como "Quebrou a Cara", "Tá no DNA" e "Ai ai ai".

Enquanto faze turnê, a banda preparar o 15º álbum da carreira, que vai ser lançado neste ano e contará com participações especiais, com a da funkeira Anitta.

