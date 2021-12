Harmonia do Samba confirma mais duas atrações para show

A banda Aviões do Forró e o cantor Naldo vão se juntar a Ivete Sangalo e Péricles no show de gravação do DVD em homenagem aos 20 anos do Harmonia do Samba, dia 29 de julho, no Wet'n Wild. A festa vai trazer o clima da "Melhor Segunda-feira do Mundo", como é chamada a temporada de ensaios de verão da banda, para o frio mês de julho.

Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 70 e já estão à venda.

