Harmonia do Samba anuncia convidados da temporada de ensaios

O Harmonia do Samba revelou nesta terça-feira, 10, os nomes dos convidados da banda na temporada 2014 da Melhor Segunda-feira do Mundo, tradicional ensaio de verão do grupo que, no próximo ano, vai homenagear o samba. Thiaguinho, Arlindo Cruz, Belo, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Raça Negra e Revelação serão as atrações que vão abrir os shows da banda.

No primeiro ensaio do ano, dia 6 de janeiro, a Turma do Pagode vai comandar a festa antes do show do Harmonia. As datas das participações dos outros convidados ainda não foram marcadas. A Melhor Segunda-feira do Mundo vai seguir até o dia 24 de fevereiro, todas às segundas-feiras, no Wet'n Wild.

