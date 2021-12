Harmonia anuncia convidados do próximo ensaio

O Harmonia do Samba anunciou nesta quarta-feira, 9, os convidados para a próxima edição da "Melhor Segunda Feira do Mundo", que acontece no próximo dia 21, na Área Verde do Wet'n Wild, na avenida Paralela.

Jau vai abrir o show, que ainda terá a participação de Tomate e Durval Lélis. No repertório do anfitrião, sucessos como "Comando" e "Swing Sangue Bom" estarão presentes, além de hits mais atuais como "Balança Tudo" e "Meu Amorzinho".



