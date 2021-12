Haitianos repudiam em vídeo declaração de Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck (TV Globo) foi alvo de críticas de um grupo de haitianos que mora no Brasil. Isso porque, durante uma matéria sobre o Haiti veiculada no dia 8, no intervalo da partida entre o Brasil e Haiti pela Copa América, Luciano teria dito que "depois do que vi (no Haiti), acho que a humanidade não deu certo". Para os haitianos, a declaração foi ofensiva e apresentou teor de xenofobia.

Os imigrantes que moram em Curitiba (PR), em parceria com a Universidade Federal de Curitiba, gravaram um vídeo onde eles agradecem ao Brasil por acolherem e seguem dizendo que a declaração do apresentador prejudica a imagem do país, que está em ascensão. "Para todos os haitianos dentro e fora do país, você acabou prejudicando nosso orgulho de ser humano", disse um dos haitianos.

Andrea Chaves

