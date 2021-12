Gwyneth Paltrow disse ser viciada em sexo durante entrevista ao programa britânico Chelsea Lately. A atriz foi convidada para falar do novo filme, Thanks For Sharing, em que vive a esposa do personagem de Mark Ruffalo, um viciado em sexo. No longa, a atriz se mostra desinibida usando apenas lingerie.

A apresentadora Chelsea Handler deixou a atriz sem graça ao dizer: "Eu sei que você é viciada em sexo". Gwyneth Paltrow, sem graça, confirmou a informação de Chelsea, que é amiga dela. "Basicamente, eu era uma pessoa bem normal e então comecei a sair com você e ver o quanto você se divertia", brincou Gwyneth, que é casada com Chris Martin, vocalista da banda inglesa Coldplay.

Assista abaixo ao trailer do filme

Da Redação Gwyneth Paltrow diz que é viciada em sexo

adblock ativo