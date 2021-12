Gusttavo Lima nada pelado em praia do interior paulista

O cantor sertanejo Gusttavo Lima mostrou que está longe de ser tímido. Curtindo alguns dias de folga com a noiva Andressa Surita no Guarujá, interior de São Paulo, o artista resolveu nadar pelado no mar.

Na foto, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o sertanejo não demostra nenhum desconforto.

Sertanejo não demostrou nenhum desconforto ao nadar nu (Foto: Reprodução)

Amante de esportes, o sertanejo também aparece um vídeo andando de Jet Ski.

De rolê... 🚤⚓️🌅🌅☀️🌊 Um vídeo publicado por Gusttavo Lima | Balada Eventos (@gusttavolima) em Mai 27, 2015 às 11:19 PDT

