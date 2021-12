Gusttavo Lima fará novos exames nesta segunda

O cantor Gusttavo Lima segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta, segundo informações de sua assessoria de imprensa, na noite deste domingo, 29. Seu estado de saúde é considerado bom e ele realizará novos exames nesta segunda.

Gusttavo deu entrada na unidade médica deviso a complicações intestinais após um show na capital paulista, na noite de sábado. No domingo ele realizou uma endoscopia. De acordo com o boletim médico divulgado pelos hospital, o cantor chegou na unidade às 4h45 sentindo dor abdominal, náusea e vômito.

Show cancelado

Por conta da internação, a agenda profissional de Gusttavo está suspensa por alguns dias. No sábado, quando deu entrada no hospital, ele teria uma apresentação em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Um comunicado foi divulgado pela produção do cantor nas suas redes sociais oficiais na internet.

"O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para exames detalhados, por conta de tratamento gastrointestinal. Em virtude deste quadro e seguindo ordens médicas, o show marcado para hj (28/3), em Juazeiro (CE), foi cancelado. Gusttavo Lima já está em recuperação e deve voltar em breve aos palcos. Certos de contarmos com a compreensão dos fãs, jornalistas e radialistas da cidade, informaremos em breve nova data para a apresentação", informa texto publicado no Facebook e Instagram.

