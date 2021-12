Gusttavo Lima erra de festa e invade camarim do Chiclete

Contratado para animar a festa do Frajola, neste sábado (8), o cantor Gusttavo Lima acabou errando o caminho e parando na Vaquejada de Serrinha. Irritado com a situação e com o assédio dos fãs, o sertanejo teria invadido o camarim da banda baiana Chiclete com Banana, que se apresenta na Vaquejada nesta noite.

Depois de alguns minutos, e do engano corrigido, Gusttavo saiu do espaço e foi em direção à festa certa. O equívoco teria provocado pela produção do artista. Tanto o Frajola como a Vaquejada acontecem na mesma cidade, no interior da Bahia, mas em espaços diferentes.

