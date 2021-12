O show do sertanejo Gusttavo Lima, no último domingo (14), foi marcado por tumulto. Isso porque o cantor, que era uma das atrações do Festival Tim na Estrada, foi vaiado pelos fãs do rapper cubano-americano Pitbull, que não compareceu ao show na cidade de Goiânia. O motivo foi a interdição do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Inconformados com a situação, e também com o atraso na apresentação de Gusttavo (marcado para as 21h, mas que só começou às 22h), os fãs não pouparam o artista brasileiro, como pode ser visto no vídeo abaixo!

Juracy dos Anjos Gusttavo Lima é vaiado por fãs do rapper Pitbull

