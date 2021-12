Gusttavo Lima deixa hospital

O cantor de música sertaneja, Gusttavo Lima, teve alta na tarde desta quinta-feira, 2, do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado há cinco dias com gastroenterite. O artista sentiu mal-estar durante apresentação no Centro de Tradições Nordestinas, na capital paulista.

Em conversa com jornalistas na saída do hospital, o artista disse que a doença foi causada pela alimentação ruim na estrada, consequência da rotina, quase diária, de shows. "Gosto muito de arroz, feijão e frango com quiabo, de comida mineira. Mas nessa rotina, a gente come muita porcaria", falou o cantor.

A internação obrigou Gusttavo Lima a cancelar três shows nesta semana, dois em Mato Grosso, nas cidades de Rondópolis, no dia 2, e em Barra da Garça, no dia 3; e outro no município de Trindade, em Goiás, no dia 4. O artista só voltará aos palcos no dia 10, em Ituiutaba, cidade mineira.

Mesmo no hospital, o cantor utilizou as redes sociais para falar com o seu público. Na terça-feira, 31, ele agradeu pelo Instagram o apoio dos fãs. "Agradeço o carinho de todos os meus fãs, mas agora preciso me cuidar, me tratar. Agradeço as orações de todos". Hoje, o cantor falou da alta e agradeceu novamente aos fãs:

Graças a Deus alta concedida. Agradeço a toda imprensa por tranquilizaram meus fãs, e as pessoas que gostam e admiram o meu trabalho...Aaaa sem vcs eu nem existiriam, obrigado pelas orações, obrigado meus fãs queridos do Brasil inteiro.Estou bem, sigo em recuperarão pra voltar com tudo!!! Uma foto publicada por Gusttavo Lima/ Balada Eventos (@gusttavolima) em Abr 2, 2015 às 11:53 PDT

