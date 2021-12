Gusttavo Lima chora em show ao lembrar da irmã morta

Em seu primeiro show após a morte da irmã, no último dia 16, o cantor Gusttavo Lima não segurou a emoção e foi às lágrimas na cidade de Porto Alegre nesta quarta-feira (19). O sertanejo, que chegou a sentar no chão, teve que ser amparado pelo cantor Thiaguinho, que fez uma participação antes do Gusttavo.

Depois de se recuperar e de receber a ajuda da sua equipe, o cantor explicou a situação ao público presente. "É muito importante estar aqui hoje com vocês. Deixei minha família para trás em respeito aos meus fãs. Estou fazendo este show em homenagem à minha irmã, como se ela estivesse aqui ouvindo", declarou ele, ainda emocionado.

Luciana Lima, 26 anos, morreu enquanto dormia na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, onde morava.

Confira o momento em que Gusttavo Lima começa a chorar durante o show

