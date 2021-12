Guitarra de John Lennon é vendida por 408 mil dólares

Uma guitarra feita sob encomenda e tocada pelos beatles John Lennon e George Harrison foi vendida num leilão em Nova York por 408 mil dólares, segundo representantes da empresa organizadora do evento.

A guitarra fabricada pela VOX foi comprada por um norte-americano não identificado durante o evento "Ícones da Música", realizado pela Julien's, no Hard Rock Cafe de Manhattan, no sábado.

Antes do evento, a Julien's dizia esperar arrecadar de 200 mil a 300 mil dólares com a guitarra, a peça principal do leilão.

Harrison tocou o instrumento quando praticava a música "I Am The Walrus", enquanto Lennon usou a guitarra numa sessão de vídeo para a canção "Hello, Goodbye", de acordo com a Julien's.

As duas canções fizeram parte do disco "Magical Mystery Tour" (1967), dos Beatles. Além de Lennon e Harrison, os Beatles tinham Paul McCartney e Ringo Starr.

A guitarra leiloada foi fabricada sob encomenda para Lennon em 1966, disse Martin Nolan, diretor-executivo da Julien's. Lennon deu o instrumento de presente em 1967 para Yanni "Magic Alex" Mardas, então engenheiro da Apple Records, selo dos Beatles.

O instrumento, que ficou em exibição recentemente na Irlanda, havia sido vendido há alguns anos pela Christie's por pouco mais de 100 mil dólares.

Jonh Lennon e George Harrison morreram respectivamente em 1980 e 2001. Lennon foi assassinado em Nova York, e Harrison morreu de câncer.

