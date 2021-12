Guimê convida rapper paulista para desfile

Na estreia como puxador de bloco no Carnaval, ao lado da banda Kart Love, MC Guimê não quer fazer feio. Tanto que já escalou outro MC para estar com ele no desfile do Nu Outro, no Barra-Ondina, a partir das 15h. Trata-se do paulista Dede. Juntos, eles querem mostrar que é possível empolgar os foliões com a pegada do rap. Na verdade, além deste ritmo, haverá mais dois: o arrocha do Kart Love, além do pagode do polêmico Igor Kannário, que fará uma participação especial. O pagodeiro, por sinal, só ganhou espaço na folia depois que os fãs encheram a paciência do prefeito ACM Neto. Agora ele sairá em um trio sem cordas no centro, nesta segunda (16) de Momo.

Ludmillah com Brown na Barra

A cantora Ludmillah dos Anjos é uma das convidadas do Camarote Andante de Carlinhos Brown, que sairá neste sábado, 14.

Anitta não empolga com axé music

A funkeira carioca se esforçou para animar os foliões em sua estreia no Carnaval de Salvador, na noite de quinta-feira, colocando a axé music em seu repertório, mas não empolgou com este estilo. Ela só conseguiu levar as pessoas à loucura, descendo até o chão, quando começou a cantar funk.

A própria Anitta, inclusive, ficou mais à vontade, passando este clima para o público.

Se tivesse investido mais no estilo de origem, teria bombado. Mas ela arriscou e ficou no quase.

