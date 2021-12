Guilhermina Guinle mostra boa forma em ensaio

A atriz Guilhermina Guinle, 38 anos, mostrou que ainda está com um corpão. Ela é a estrela da edição de verão da revista Boa Forma e posou com maiôs e biquinis que valorizaram as suas belas curvas.

Guilhrmina Guinle está no ar em Guerra dos Sexos, novela na qual interpreta Manoela. Nas fotos, é possível ver a tatuagem que a atriz fez quando passou férias em Camboja. A frase, traduzida, quer dizer: "Para quem ama, tempo é a eternidade".

