Guilherme Leme sobre câncer: "eu me curei"

Prestes a voltar ao trabalho, o ator e diretor Guilherme Leme, de 52 anos, falou sobre o câncer na garganta que descobriu em 2013, as chances de morrer e a recuperação.

Em entrevista à revista Quem, o ator e diretor contou que a doença começou como uma simples dor de garganta que, aos poucos, foi aumentando. Até descobrir o câncer, Guilherme revelou que passou por mais de 20 médicos e que ninguém descobria o que era.

"Um dia, fui a um grande médico e questionei se não era câncer. Ele riu e disse que não. Minha clínica geral disse para voltar ao tal médico. Fiz uma ressonância e mostrei a ele, que viu e me disse: "Por que não me procurou antes?". Ele fez uma punção e uma biópsia rápida, que deu o resultado. Na hora, foi um baque.", lembrou o ator.

Guilherme ainda contou que quase morreu por conta de um procedimento médico. Ao colocar uma sonda de alimentação, um problema provocou o vazamento do suco gástrico para o peritônio (membrana que cobre a parede abdominal e as vísceras), causando peritonite e septicemia (infecção generalizada por todo o corpo). "Fiquei três dias em coma. Eu não sabia, mas podia ter morrido", disse.

No tratamento, Guilherme disse que a parte mais importante foi o apoio da família e amigos. "O que me salvou emocionalmente foram a minha família e os meus amigos, que foram maravilhosos", contou.

De volta à rotina, Guilherme assina a direção do espetáculo Trágica.3, que estreia no dia 26, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo.

