Gugu Liberato deixa a Record, diz coluna

Gugu Liberato não aguentou a pressão que vinha sofrendo da Record e resolveu deixar a emissora do bispo Edir Macedo mais de quatro anos antes do fim oficial de seu contrato, segundo a coluna Ooops!. O apresentador perdeu boa parte da equipe e teve os dois quadros mais importantes do programa cortados.

Ainda segundo a coluna, o apresentador fará o último Programa do Gugu neste domingo. A assessoria do apresentador foi procurada, mas não comentou o assunto. A Record ainda não se pronunciou sobre a saída de Gugu.

Nos últimos meses, Gugu vinha sendo pressionado para reduzir os gastos da atração e aceitar uma redução no seu salário. Ele recebe R$ 3 milhões mensais.

Gugu deixou o SBT em junho de 2009 para ser o principal artista da Record.



Há rumores que Rodrigo Faro assuma o horário do domingo, no lugar Programa do Gugu.

