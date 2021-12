Grupo Eva confirma Felipe Pezzoni como novo vocalista

O cantor Felipe Pezzoni, do grupo Mil Verões, foi confirmado como o substituto de Saulo Fernandes no comando da banda Eva. A informação foi divulgada pela assessoria do grupo, que nesta quarta-feira divulgará mais detalhes sobre a troca de vocalista.

Saulo, apesar de anunciar a saída oficial nesta quarta, ainda continuará na liderança da banda até o Carnaval de Salvador de 2013. De acordo com a assessoria, até a festa de Momo, ele cumprirá a agenda de shows e os compromissos com a banda.

