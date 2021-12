As declarações de Luana Piovani podem ter lhe colocado em maus lençóis. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, um grupo de fotógrafos procurou um advogado com o objetivo de mover uma ação contra a atriz.

Isso porque os profissionais não gostaram nem um pouco de serem comparados a ladrões por Luana, em uma entrevista que ela deu ao blog do autor Aguinaldo Silva.

"Eu não os respeito, assim como não respeito ladrões, pra mim é tudo a mesma coisa. Eles estão roubando a minha privacidade", disse Luana, na ocasião

Na tarde desta quarta-feira, 4, o paparazzo Gabriel Reis gravou um vídeo no YouTube pedindo a Luana para mandar a polícia atrás dele.

"Não é possível que alguém, que diz que não gosta de paparazzo, saia tantas vezes nas revistas, inclusive com fotos de divulgação. Faz o seguinte: manda a polícia vir me prender aqui na rua", disse o fotógrafo no vídeo.

Assista ao vídeo de Gabriel Reis:

Da Redação Grupo de paparazzi quer processar Luana Piovani

adblock ativo