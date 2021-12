Grupo de Léo Kret aposta em dançarinas de bairros populares

Longe da vida de vereadora, a cantora e dançarina Léo Kret do Brasil agora mostra suas habilidades no funk. "Eu tinha um sonho antigo de ser funkeira e agora estou podendo realizá-lo", revela. Para compor o grupo Léo Kret e as Novinhas, ela visitou festas de bairros populares de Salvador e observou as meninas dançando.

"As quatro escolhidas têm um talento que eu vi que não poderia ser desperdiçado", conta. Com exclusividade ao jornal MASSA!, do Grupo A TARDE, a nova funkeira adiantou que, em breve, lançará a música "As novinhas do Poder", em que cada uma das dançarinas mostrará suas armas sensuais.

