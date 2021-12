Grazi se irrita com furo de Cauã com a filha

Segundo a coluna de Fabíola Reipert no R7, uma pessoa próxima aos atores confidenciou que Cauã Reymond pisou na bola dia desses ao combinar ficar com a filha do casal e não aparecer. Ao invés de passar o dia com a pequena, resolveu dar atenção a Isis Valverde, acidentada. Coincidência ou não, após esse episódio, Grazi meio que assumiu, discretamente, sua ligação com Rodrigo Lasmar.

