Grazi posta foto com Cauã após rumores de separação

Mais uma vez circulam rumores sobre a separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera. Para mostrar que o casal ainda está junto, Grazi postou em seu Instagram uma foto em casa ao lado do marido. Na imagem, o casal aparece sorridente, com textos da novela "Flor do Caribe", trama que deu a atriz seu segundo papel como protagonista.

"Boa ajuda?! Rs", foi a legenda da foto que a atriz escreveu com o símbolo de um coração. Ao que parece, Cauã está ajudando a mulher a decorar os textos da novela.

Grazi e Cauã estão juntos desde 2007. Eles são pais de Sofia, a primeira filha do casal.

