Grazi perde peso após ser acusada de fazer 'trabalho'

A atriz Grazi Massafera tem chamado atenção por conta de sua aparência, apontada por alguns como "magra demais". Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a culpa da redução repentina do peso de Grazi seria a notícia de que ela teria feito 'trabalho espiritual' para a suposta rival, Ísis Valverde, apontada como affair de seu ex.



A loira teria ficado magoada com os boatos que surgiram na internet após o acidente de carro sofrido por Isis e, por isso, passou a não comer direito.

Sensibilizada, a também atriz Aninha Lima, que vende congelados para os colegas do Projac, teria preparado um cardápio especial e mandado para a amiga com o intuito de fazê-la voltar a comer.

