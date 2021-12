Grazi Massafera vai processar paparazzi

Grazi Massafera decidiu que vai processar os paparazzi que gravaram sem autorização e divulgaram uma conversa informal dela com eles, em que a atriz falava sobre sua separação com Cauã Reymond e o relacionamento dele com Isis Valverde.

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a atriz está decidida a tomar todas as medidas judiciais contras os fotógrafos responsáveis pela produção do material.

"Ela vai processar, sim, e vai contar com testemunhas da própria imprensa contra eles. A empresária dela ficou furiosa", disse uma fonte à coluna.

