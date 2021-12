Grazi Massafera está de novo amor, diz colunista

A atriz Grazi Massafera passou a virada de ano já em clima de romance. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", após uma conturbada separação com Cauã Reymond, a atriz estaria namorando o empresário carioca Rodrigo Lasmar.

De acordo com uma fonte próxima ao casal, Grazi e Rodrigo começaram a sair há cerca de um mês e, desde então, não se desgrudam mais. "Eles estão juntos sim, há um mês", revelou a fonte.

Ao voltar do Paraná, onde passou o Natal com a família e a filha Sofia, Grazi fez um jantar japonês em sua casa no Itanhangá, no Rio de Janeiro, no dia 28. Na reunião, feita apenas para os íntimos, o jovem carioca marcou presença.

Em uma foto divulgada pela coluna, ele até aparece de mãos dadas com Grazi.

adblock ativo