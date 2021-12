Grazi Massafera confirmou que o ex-marido Cauã Reymond está mesmo com Isis Valverde. A declaração foi dada pela própria atriz a dois paparazzi, que deixaram uma câmera ligada gravando o que Grazi dizia sem que ela percebesse. A conversa durou pouco mais de quatro minutos.

A atriz, que estava na Paróquia São Francisco de Paula, na tarde da última quinta-feira, 13, foi até os paparazzi reclamar das fotos que eles estavam fazendo dela dentro da igreja.

Vídeo da gravação foi postado no YouTube

Da Redação Grazi Massafera confirma que Cauã está com Isis; veja

Grazi ficou chateada e se aproximou do fotógrafo e do cinegrafista para reclamar: "Poxa, gente, dentro da igreja? É falta de respeito. As pessoas já falam um monte. Eu estou na igreja toda semana. Ai agora vão fazer sensacionalismo. Vão dizer que estou fazendo outra coisa".

Questionada sobre seu suposto romance com o empresário Rodrigo Lasmar, ela declarou que está solteira: "Fiquei com uma pessoa, uma vez, mas não estou namorando ninguém. Também, né. Eu sou mulher, não sou de ferro", disse.

Em seguida, o cinegrafista pergunta por que ela não volta com Cauã Reymond. É quando ela confirma o romance de Cauã e Isis: "Vou voltar pra ele? Como gente? Ele está com a Isis. Como é que eu vou voltar pra ele? Não dá".

