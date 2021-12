Grazi Massafera aproveita Paris com filha

Grazi Massafera está curtindo a viagem a Paris, na França, com a filha de 2 anos. Na manhã desta quinta-feira, 15, Grazi postou uma foto de mãos dada com Sofia, em frente a Torre Eiffel.

A atriz e apresentadora está no país para representar a marca de cosméticos L'Óreal Paris no Festival de Cannes 2014. Grazi viajou no domingo, 11, mas só vai cruzar o tapete vermelho da premiação neste sábado, 17, ao lado de Taís Araújo e Isabelli Fontana, que também são representantes da marca.

